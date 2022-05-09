Майкл Чендлер – Нейту Диазу: «Заткнись, пока папочка не устроит тебе бой, в котором твой купол вобьют в канвас»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер в резкой форме обратился к Нейту Диазу, высказав заинтересованность в поединку с именитым полусредневесом.

«Эй, Нейт Диаз... Заткнись и перестань жаловаться. Держи рот на замке. Не не поднимай головы, пока твой папа не устроит тебе бой, в котором твой купол вобьют в канвас. Может, это буду я, если повезет. Увидимся на вершине!» – сказал Чендлер.

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