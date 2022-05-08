Бивол – о победе решением судей: «Когда услышал счет, на секунду подумал, что отдали в пользу Канело»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал об ощущениях после победы над Саулем Альваресом, абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе и лидере рейтинга P4P.

«Если честно, я почувствовал, что выиграл. Я пришел в угол после двенадцатого раунда, и у меня было чувство, что я хорошо сделал свою работу, что и должен был сделать. Я был этому рад.

А когда я услышал счет 115:113, на секунду подумал, что бой отдали в ту сторону. Но все-таки не посмели.

Он местная звезда, и судьи будут чуть-чуть предвзяты. Это нужно всегда понимать, когда ты боксируешь с таким человеком… Это нормально», – сказал россиянин.

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