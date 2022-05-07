Чарльз Оливейра: «У чемпиона есть имя. Его зовут Чарльз Оливейра»

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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра, которого лишили титула из-за проваленного взвешивания перед боем против Джастина Гейджи, прокомментировал инцидент.

«У чемпиона есть имя, его зовут Чарльз Оливейра. Бог есть бог, он никогда не покидал меня, и теперь он не уйдет. Я избранный», – написал Оливейра.

Чарльз провалил взвешивание на 200 граммов, из-за чего потерял чемпионский пояс. Это первый случай в истории промоушена. Однако, если победит Гейджи, то Джастина официально объявят чемпионом. Бой пройдет в ночь на 8 мая.

Безумие в UFC! Чарльз Оливейра провалил взвешивание (на 0,2 кг) и лишился титула – такого еще никогда не было

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