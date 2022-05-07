Дуэль взглядов Оливейра – Гейджи после проваленного взвешивания Чарльза на UFC 274

В Финиксе прошли дуэли взглядов участников UFC 274. В главном событии подерутся Чарльз Оливейра и . Бой должен был быть титульным – второй защитой для бразильца в легком дивизионе, однако Оливейра провалил взвешивание, и его лишили чемпионского пояса. В случае его победы титул будет вакантным, но если победит Гейджи, то Джастина объявят официальным чемпионом.

На церемонии Оливейра и Гейджи финальный раз встретились лицом к лицу.

and Justin Gaethje were fired up for their faceoff ahead of the dramatic #UFC274 main event. 👀 pic.twitter.com/Yygmskq8op — MMA Junkie (@MMAJunkie) May 6, 2022

Мейн-кард UFC 274 стартует в ночь на 8 мая и начнется примерно в 05:00 по московскому времени.

Безумие в UFC! Чарльз Оливейра провалил взвешивание (на 0,2 кг) и лишился титула – такого еще никогда не было