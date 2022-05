Дуэль взглядов Оливейра – Гейджи после проваленного взвешивания Чарльза на UFC 274

В Финиксе прошли дуэли взглядов участников UFC 274. В главном событии подерутся Чарльз Оливейра и . Бой должен был быть титульным – второй защитой для бразильца в легком дивизионе, однако Оливейра провалил взвешивание, и его лишили чемпионского пояса. В случае его победы титул будет вакантным, но если победит Гейджи, то Джастина объявят официальным чемпионом.

На церемонии Оливейра и Гейджи финальный раз встретились лицом к лицу.

