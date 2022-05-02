Марлон Вера: «Я разорвал Фонта на части и причинил ему боль»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Марлон Вера прокомментировал итоги боя против Роба Фонта. Эквадорец одержал победу единогласным решением судей.

Марлон уверен, что доминировал в поединке, а отсутствие досрочной победы объяснил желанием не поддаваться эмоциям.

«Во время поединка я был очень спокойным. В том 4-м и 5-м раундах, я видел, что мой соперник уже ничего не мог мне сделать.

Я разорвал его на части, причинил ему боль и несколько раз был близок к тому, что вырубить его, но в таких ситуациях нужно быть умным.

Некоторые бойцы становятся сумасшедшими, когда видят, что причинили боль своему сопернику, а затем выдыхаются», – сказал Вера.

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