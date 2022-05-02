Марлон Вера вызвал Жозе Альдо: «Я бы даже завтра вошел в октагон для пятираундового боя»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Марлон Вера, одержавший победу над Робом Фонтом, заявил о желании подраться с .

Напомним, что в декабре 2020 года Альдо и Вера встречались в клетке, тогда победу единогласным решением судей одержал бразилец.

«Я бы хотел снова встретиться с Жозе Альдо и чтобы это был пятирандовый бой. Прошлый раз он отказался драться пять раундов со мной. Я бы хотел подраться с ним еще раз.

Если получу такую возможность, то в этот раз финиширую его. Я вам это гарантирую. Я бы даже завтра вошел в октагон с Альдо.

Просто из-за того, как прошел наш бой, а также потому что он отказался прошлый раз драться пять раундов со мной», – сказал эквадорец.

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