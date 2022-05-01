Бонусы UFC on Vegas 53: Вера получил 100 тысяч долларов за победу над Фонтом

UFC подвел итоги турнира UFC on Vegas 53, который состоялся минувшей ночью в Лас-Вегасе.

По 50 тысяч долларов за лучшее «Выступление вечера» получили Франсиско Фигередо и Йоандерсон Брито.

Марлон Вера получил двойное вознаграждение как участник «Боя вечера», потому что его соперник, Роб Фонт, провалил весогонку перед поединком.

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