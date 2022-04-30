UFC Vegas 53: Фонт против Веры, Орловский подерется с Кольером и другие бои

В Лас-Вегасе (Невала) в ночь на 1 мая состоится турнир UFC Vegas 53.

В главном поединке вечера подерутся рейтинговые бойцы легчайшего веса Роб Фонт (19-5) и Марлон Вера (19-7-1).

В со-главном событии турнира пройдет бой в тяжелом весе между Джеком Кольером (13-6) и Андреем Орловским (33-20).

Также в предварительном карде состоится поединок в тяжелом весе между Александром Романовым (15-0) и Чейзом Шерманом (15-9).

Другие бои главного карда:

Андре Фили (21-8) — Джоандерсон Брито (12-3-1) в полулегком весе;

Джаред Гордон (17-4) — Грант Доусон (15-2-1) в легком весе;

Даррен Элкинс (26-10) — Тристан Коннелли (13-7) в полулегком весе;

Кшиштоф Йотко (23-5) — Джеральд Меершарт (33-14) в среднем весе.

Начало турнира – 30 апреля в 22:55 по мск (трансляция на канале «Матч! Боец)». Начало главного карда запланировано на 2:00 по мск (трансляция на «Матч ТВ»).

Взвешивание UFC Vegas 53: Фонт провалил взвешивание, Орловский легче Кольера

Роб Фонт провалил взвешивание перед боем с Марлоном Верой