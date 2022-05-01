Генри Сехудо: «Даже если вы не согласны с этим решением, Орловский абсолютная легенда»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях прокомментировал победу Андрея Орловского над Джейком Колльером на UFC Vegas 53.

Победа раздельным решением судей над американцем стала для белоруса 23-й в UFC. По этому показателю он сравнялся с Дональдом Серроне и Джимом Миллером.

«Даже если вы не согласны с этим решением, Орловский абсолютная легенда», – написал Сехудо.

Орловский повторил рекорд Серроне и Миллера, одержав 23-ю победу в UFC

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