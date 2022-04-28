Минеев про трагедию в детском саду Ульяновска: «Ужасные вещи все чаще стали происходить рядом»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев выразил соболезнования пострадавшим в детском саду в Ульяновской области.

«Ужасные вещи все чаще стали происходить рядом. То, что казалось чем-то далеким, чем-то, что происходило раньше не с нами и не здесь — стало нашей реальностью.

К сожалению, в Ульяновской области в районном поселке Вешкайма, вчера произошла чрезвычайная ситуация.

В результате жестокой бойни погибли невинные дети и взрослые. Если бы не героический поступок воспитателя детского сада «Рябинка» Ольги Митрофановой, которая попыталась преградить ход в спальню к спящим детям в «тихий» час, кто знает сколько жертв было бы еще.

Я выражаю искренние соболезнования всем близким погибших детей и взрослых, чьи жизни прервались так скоротечно», – написал Минеев.

26 апреля в детском саду «Рябинка» в районном поселке Вешкайма в результате стрельбы погибли двое детей и сотрудница учреждения.

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