Дастин Порье заявил, что в июле может вернуться в октагон

Топовый легковес UFC Дастин Порье рассказал, когда планирует провести поединок.

Общаясь с подписчиками в соцсетях, «Бриллиант» признался, что возвращение к боям возможно в июле 2022 года.

Напомним, что в последний раз в октагон Порье выходил зимой 2021 года, чтобы подраться за титул в легком весе против . Американец уступил в том бою удушающим приемом.

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