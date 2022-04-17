Дастин Порье заявил, что в июле может вернуться в октагон

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Дастин Порье рассказал, когда планирует провести поединок.

Общаясь с подписчиками в соцсетях, «Бриллиант» признался, что возвращение к боям возможно в июле 2022 года.

Напомним, что в последний раз в октагон Порье выходил зимой 2021 года, чтобы подраться за титул в легком весе против Чарльза Оливейры. Американец уступил в том бою удушающим приемом.

Дастин Порье про следующий бой: «Вероятно, в UFC ждут, когда Конор поправится»

Ковингтон – Порье: «Я говорю о твоей семье, а ты ее не защищаешь. Как ты будешь смотреть в зеркало по утрам?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные