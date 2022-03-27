Чарльз Оливейра – о бое с Гейджи: «Все говорят, что я должен его перевести, но я верю в свою ударную мощь»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке против Джастина Гейджи.
Бразилец уверен, что может одержать победу не только за счет навыков в борьбе и джиу-джитсу.
«Все говорят: «Ты должен его перевести. Тебе стоит волноваться». Я не беспокоюсь о том, чтобы перевести его. На самом деле у меня нет никаких забот.
Я так верю в свою ударную мощь. В моих руках есть огневая мощь, и я демонстрирую ее, я развиваюсь.
Мы выиграли очень важный бой против Дастина Порье. Ты думаешь, мы праздновали и веселились? Нет, мы сели и проанализировали, что я сделал неправильно», – сказал чемпион.
Майкл Чендлер: «Все знают, что Гейджи – убийца, но Оливейра все равно победит»