Майкл Биспинг: «С удовольствием бы посмотрел бой Туивасы и Гана»

Ветеран ММА Майкл Биспинг назвал желаемого соперника для Тая Туивасы, который поднялся на третью строчку рейтинга UFC в тяжелом весе.

«Если не считать Стипе Миочича, который может подраться с , то выше Туивасы в рейтинге находится только один боец.

Это Сирил Ган. Ган тоже недавно побил , так что я считаю, что это хороший бой. Я бы с удовольствием его посмотрел.

Если Туиваса побьет Гана, то у него будет шесть побед подряд. Победа в таком поединке может сделать его следующим претендентом на титул», – считает Биспинг.

Тай Туиваса поднялся на третью строчку рейтинга тяжеловесов UFC

Тяжеловес UFC после побед пьет пиво из кроссовки. Это австралийская традиция: ботинок должен быть чужим, а еще туда плюют и писают