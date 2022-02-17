Майкл Биспинг: «С удовольствием бы посмотрел бой Туивасы и Гана»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Деррик Льюис Тай Туиваса Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Майкл Биспинг назвал желаемого соперника для Тая Туивасы, который поднялся на третью строчку рейтинга UFC в тяжелом весе.

«Если не считать Стипе Миочича, который может подраться с Джоном Джонсом, то выше Туивасы в рейтинге находится только один боец.

Это Сирил Ган. Ган тоже недавно побил Деррика Льюиса, так что я считаю, что это хороший бой. Я бы с удовольствием его посмотрел.

Если Туиваса побьет Гана, то у него будет шесть побед подряд. Победа в таком поединке может сделать его следующим претендентом на титул», – считает Биспинг.

Тай Туиваса поднялся на третью строчку рейтинга тяжеловесов UFC

Тяжеловес UFC после побед пьет пиво из кроссовки. Это австралийская традиция: ботинок должен быть чужим, а еще туда плюют и писают

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