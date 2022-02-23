Владимир Минеев: «У меня идея объединить все пояса в российских организациях – я считаю, это круто, это история»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил, что заинтересован в поясах других отечественных промоушенов в весовой категории до 84 килограммов.

«У меня идея объединить все пояса в российских промоушенах – я считаю, это круто, это история.

Третий бой с Исмаиловым пока не актуален. Многое будет зависеть от того, как Шлеменко подерется с Одиловым в Сочи.

Многое может произойти в среднем весе в этом году. Этот год будет большой на крупные бои. Если состоится бой с Шлеменко, это будет достойная история двух русских ребят.

Я считаю, что это один самых ожидаемых боев в постсоветском пространстве на данный момент. Мы два главных претендента на самый ожидаемый бой», – признался Минеев.

Владимир Минеев написал три совета себе в юности: «Фокусируйся на своих мечтах и целях, а не том, что требуют от тебя другие люди»

Владимир Минеев: «Жить в Америке? У меня гонорары в России на уровне топов в UFC»