прокомментировал свой бой с чемпионом WBC в тяжелом весе .

«Я считаю, что это было близкое сражение.

Мой план заключался в том, чтобы прижать его, обработать тело, а затем начать двигаться вперед. Иногда находясь там, ты видишь что-нибудь другое и принимаешь решение, а оно не оправдывается.

Я пошел налево, направо, а потом говорю: «Хорошо, возможно, теперь я могу разок промахнуться и вернуться с ударом». Но это была одна оплошность, а потом меня поймали. Это то, что есть. Я не чувствовал, что меня превзошли там или что наши уровни кардинально отличались.

Несмотря на то, что он выше меня, я смог наносить удары и делать свое дело, работать по телу.

Это был один из тех боев, где мы оба были на грани, мы оба были на грани. Это было близкое сражение. Ударов по телу становилось все больше и больше.

Я думаю, что он был удивлен, что я левша. Мне тоже было неловко за него. Это было хорошо я сделал несколько хороших ударов, он сделал несколько хороших ударов. Это было хорошее сражение, хороший опыт», – рассказал Уайт.

Напомним, что Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде.

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Фьюри за бой с Уайтом получил 33,6 млн долларов, Диллиан – 7,4 млн