Боб Арум: «Фьюри точно не уйдет на пенсию»

Глава Top Rank Боб Арум уверен, что его клиент чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) продолжит карьеру.

«Нет, он точно не уйдет на пенсию. Конечно, нет. Вы сумасшедшие? У нас достаточно времени, чтобы обсудить все это», – сказал Арум.

Фьюри нокаутировал в 6-м раунде.

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