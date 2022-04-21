Тайсон Фьюри: «Не хочу быть кинозвездой. Хочу побыть один»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что после поединка против Диллиана Уайта хочет уйти из профессионального бокса.

«Хочу ли я завершить карьеру после этого боя? Да. Мы с Уайтом устроим настоящее шоу. Я правда хочу хорошего поединка. После этого я уйду.

Я выиграю и уйду не из-за того, что так хотят фанаты, а потому что сам хочу. Я боксирую 20 лет. Не говорю, что хочу жизнь знаменитости, но я не хочу быть кинозвездой. Я просто хочу побыть один и отключить все социальные сети.

Я здесь, чтобы провести всего один бой. Я ухожу и попрощаюсь навсегда», – сказал Фьюри.

Бой Тайсона и Уайта пройдет 23 апреля в Лондоне.

Дуэль взглядов Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта