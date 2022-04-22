Леннокс Льюис: «Бой Фьюри и Уайта может пройти всю дистанцию»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и .

«Думаю, в первых раундах они будут привыкать друг к другу. Безусловно, Тайсон будет неуловимым, он будет продолжать двигать головой.

Уайт пойдет на него, попытается нокаутировать его, но это будет непросто, потому что это парень ростом 210 сантиметров, к которому ты должен привыкнуть. Сложно найти 210-сантиметрового спарринг-партнера. Собственно говоря, у меня была аналогичная проблема, так что я не знаю, с кем спаррингует Уайт.

Диллиану понадобится 2-3 раунда, чтобы приспособиться и увидеть, что он сможет сделать. Думаю, бой может пройти всю дистанцию.

Считаю, что инициатива будет переходить из рук в руки. Уайт будет идти вперед, а Фьюри может делать все, что захочет, боксировать и на дальней, и на ближней дистанции», – сказал Льюис.

Бой Фьюри и Уайта состоится 23 апреля в Лондоне.

Фьюри грозят тюрьмой за дружбу с ирландским наркобароном. Он был советником боксера, а его клан связывают с русской мафией

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