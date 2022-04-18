Джейк Пол хочет подраться с Биспингом: «Давай проверим, поможет ли твой статус чемпиона UFC в бою против меня»

Видеоблогер Джейк Пол бросил вызов бывшему чемпиону в среднем весе .

«Когда он в социальных сетях написал, что я никогда не добьюсь того, чего добился он, то я начал вытирать слезы 50 млн долларов, которые я заработал в прошлом году на боях.

За три раунда в боксе я сделал больше денег, чем он за всю карьеру. Так что я понимаю, почему он злится на новичка, говорящего всю эту чушь.

Когда он смотрит на свой банковский счет, то видит половину от всей суммы, потому что его глаз ни черта не видит. Майкл, я не из тех людей, которые просто болтают и не подкрепляют свои слова делом.

Если ты сможешь получить лицензию, я бы с удовольствием подрался с тобой. Давай проверим, поможет ли твой статус чемпиона UFC и уважение от бойцовского сообщества в бою против меня. Держу пари, что это невозможно», – сказал Пол.

Биспинг завершил карьеру в ноябре 2017-го после того, как проиграл Келвину Гастелуму нокаутом в первом раунде.

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