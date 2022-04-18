Тони Белью: «Часть меня предпочитает Уайта, но нельзя недооценивать Фьюри»

Бывший чемпион мира поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

«Тайсон нельзя подходить к бою с Уайтом так, как к поединкам с Деонтеем Уайлдером. Это не тот парень, у которого ноги, как зубочистки, на которого можно навалиться и истощить.

Этот парень – глыба, он может ударить. Уайт – храбрый, он с большим отрывом лучший бодипанчер, с которым встречался Фьюри, и это наверняка будет видно в бою.

Но никто не может сбрасывать со счетов . Этот парень поднимался, как Гробовщик на WrestleMania, когда оказывался в нокдауне. Я никогда не видел этого. Однако Уайт – грозный противник, и это хорошее сражение.

Я не уверен, кто победит. Часть меня предпочитает Уайта, но в то же время нельзя недооценивать Фьюри, его боксерские навыки и то, насколько он хороший боксер. Так что скоро мы все выясним», – сказал Белью.

Бой состоится 23 апреля в Лондоне.

Тайсон Фьюри – о Диллиане Уайте: «Многие его недооценивают, но я не из их числа, передо мной стоит огромный вызов»

Тайсон Фьюри: «Сейчас все мои мысли только о поединке с Диллианом Уайтом, я не думаю о завершении карьеры»