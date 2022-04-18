Карл Фроч: «Уайту будет очень сложно победить Фьюри, но у Диллиана хороший удар, поэтому у него есть шанс»

Бывший чемпион мира поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

«Это отличный бой. Думаю, что у Диллиана есть шанс, но все же выбираю Тайсона как победителя. Фьюри – болтливый, неловкий, легкий на ногах и имеет большой опыт на этом уровне. Поединки с Деонтеем Уайлдером действительно вывели его на новый уровень.

Я считаю, что Уайту будет очень сложно победить Фьюри, но у Диллиана хороший удар, значит у него есть шанс. Уайт отличный панчер и он готовился к этому поединку изо всех сил.

У него были тяжелые бои в карьере против того же Чисоры и Паркера, но даже если вы смотрите поединки этого уровня, то не можете предположить, что парень победит Фьюри.

Тем не менее, Диллиан давно ждал этого шанса, поэтому он будет в лучшей своей форме», – сказал Фроч.

Бой состоится 23 апреля в Лондоне.

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