Нил Магни хочет бой с Чимаевым: «Я такой спортсмен. Мне плевать, кто мой соперник, готов подраться с Нганну»

Полусредневес UFC Нил Магни вновь заявил, что хочет провести поединок с Хамзатом Чимаевым.

Напомним, что американец одержал победу над Максом Гриффином на турниру UFC on ESPN 33.

«Все, что я могу, – это быть последовательным. Никто не подерется с Чимаевым. Нил Магни сразится с ним. Нил Магни прямо сейчас подерется с любым на этой чертовой планете.

Я имею в виду, что вы можете прийти завтра и сказать: «Эй, ты хочешь подраться с в конце месяца?» Я готов. Просто я такой спортсмен. Мне плевать, кто мой соперник», – сказал Магни.

Вызывавший Чимаева на бой Нил Магни подерется с Максом Гриффином

Хамзат Чимаев – о Ниле Магни: «Он говорит, что может победить меня. Нет брат, я съем твои ноги и заберу твое сердце»