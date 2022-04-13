Канело о победе Головкина над Муратой: «Я не видел этого боя»

Мексиканский боксер Сауль Альварес высказался о победе казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО), сообщает Sports.kz.

— На самом деле, я еще не видел этого боя. Когда DAZN его транслировал, было раннее утро. Я даже пока не видел лучших моментов этого поединка. Я знаю, кто из них выиграл, видел отчеты об этом бое. Я не был удивлен, услышав результат. Однако я также слышал, что Мурата провел очень хороший бой, — говорит «Канело».

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