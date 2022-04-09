Головкин стал вторым боксером в истории, который объединил титулы в возрасте старше 40 лет

Чемпион мира по версии IBF и WBA Super в среднем весе (42-1-1, 37 KO) стал вторым боксером в истории, которому удалось объединить титулы в возрасте старше 40 лет.

Представитель Казахстана одержал досрочную победу над и отобрал у него титул WBA Super в среднем весе.

8 апреля Головкину исполнилось 40 лет. До Геннадия удачная попытка объединения титулов в возрасте старше 40 лет была только у . Он сделал это в 49 лет.

40-летний Головкин нокаутировал Мурату в 9-м раунде