Малыхин ответил Харитонову: «Мой контракт в ONE FC позволяет мне дернуться на РЕН ТВ и сделать еще один хайлайтный нокаут»

Временный чемпион ONE FC Анатолий Малыхин ответил Сергею Харитонову, который обвинил его в употреблении допинга, а также назвал справедливым поражение от на UFC 273.

«Слышь, дядя Сережа, я был здесь и видел, сколько Петя сделал работы. Как ты не прав.Что же ты говоришь? А про мою дисквалификацию по вольной борьбе, про которую ты говоришь, про которую написано и за что убрали с вольной борьбы, я тебе объясню, Сергуня, там за несдачу меня сняли, а не из-за того, что у меня нашли допинг. Так что, не зная броду, не лезь в воду.

А что касаемо UFC, Сережа, в UFC я хотел попасть, но мой менеджер в свое время не смог договориться с ними, они не были во мне заинтересованы, поэтому мне повезло. Я рад, что я сейчас в ONE FC.

Мой контракт в ONE FC не позволяет никуда дергаться, но он позволяет мне дернуться на РЕН ТВ и сделать еще один хайлайтный нокаут. Я знаю, о чем ты думаешь, Сережа: «Может, заплатить ему денег, чтобы он только по корпусу работал?»

Сейчас миллионы ребятишек равняются на Петра. Это очень хороший пример пахоты, веры в свое дело, он семьянин, очень уважает друзей, помогает людям вокруг.

Для кого-то Харитонов может быть примером, но не слушайте человека, который не видит всего этого и говорит: «Ян не тренировался». Он принижает заслуги других людей. Ян оторвался от земли? Все, кто Петруху знает, считают, что он самый приземленный чемпион», – сказал Малыхин.

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