«Не говорить свысока о будущем члене зала славы UFC». Стерлинг выложил анкету с извинениями в его адрес

Чемпион UFC в легчайшем весе опубликовал в социальной сети анкету, где попросил болельщиков указать причину, по которой в него не верили перед реваншем с на UFC 273.

1. СМИ убедили меня, что с ним покончено.

2. Я смотрел только на расширенную аналитику.

3. Я завидовал Стерлингу.

4. Я не смотрел его настоящие бои.

5. Я не разбираюсь в ММА.

6. Все из-за ретроградного Меркурия.

Также Стерлинг указал пункт, в котором написал, что каждый должен «начать уважать бойца и не говорить свысока о будущем чемпиона зала славы UFC».

Напомним, Стерлинг победил Яна раздельным решением судей.

А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом

«Я считаю, что выиграл бой. Вы меня обокрали». Решение судей в пользу Стерлинга – спорное, зал освистал поражение Яна