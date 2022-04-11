«Не говорить свысока о будущем члене зала славы UFC». Стерлинг выложил анкету с извинениями в его адрес

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг опубликовал в социальной сети анкету, где попросил болельщиков указать причину, по которой в него не верили перед реваншем с Петром Яном на UFC 273.
1. СМИ убедили меня, что с ним покончено.
2. Я смотрел только на расширенную аналитику.
3. Я завидовал Стерлингу.
4. Я не смотрел его настоящие бои.
5. Я не разбираюсь в ММА.
6. Все из-за ретроградного Меркурия.
Также Стерлинг указал пункт, в котором написал, что каждый должен «начать уважать бойца и не говорить свысока о будущем чемпиона зала славы UFC».
Напомним, Стерлинг победил Яна раздельным решением судей.
А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом
«Я считаю, что выиграл бой. Вы меня обокрали». Решение судей в пользу Стерлинга – спорное, зал освистал поражение Яна