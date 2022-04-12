Чейл Соннен: «Чемпион Стерлинг отдал два раунда. Не думаю, что он бы на своем максимуме»

Ветеран ММА Чейл Соннен прокомментировал победу над на 273.

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей и защитил титул UFC в легчайшем весе.

«Не думаю, что он был на своем максимуме. Я видел, как Стерлинг отдал два раунда. Я наблюдал за ним. Чемпион мира отдал два раунда.

Насколько хорош этот парень? Что он мог сделать, если бы захотел? Стерлинг проводил тейкдауны. Алджо на спине у Яна — лучшая работа, которую мы когда-либо видели в этом положении в истории ММА», – сказал Соннен.

Спорный момент реванша Яна и Стерлинга – первый раунд. Что там случилось и почему судьи предпочли американца?

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