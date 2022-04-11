Бой Чимаева может возглавить турнир UFC в Абу-Даби в октябре (Игорь Лазорин)

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Журналист Игорь Лазорин сообщил, что шведский полусредневес Хамзат Чимаев планирует переподписать контракт с UFC.

«Хамзат Чимаев в ближайшее время сядет за переговоры с UFC о новом контракте и о повышении гонорара.

Планируется, что его бой возглавит турнир UFC в Абу-Даби в октябре. А вот кто будет соперником, пока открытый вопрос», – написал журналист в телеграм-канале.

На UFC 273 в минувшие выходные Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей.

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