Тактаров про победу Чимаева: «Пару таких боев – и ты уже не боец»

Ветеран ММА Олег Тактаров оценил победу Хамзата Чимаева над на UFC 273.

«Великая победа Хамзата Чимаева. Если бы бой длился пять раундов, а не три, то тактически все можно было построить иначе — менее травмоопасно.

Мне кажется, именно в пятираундовых боях Хамзат будет показывать свои лучшие качества. В таком случае можно более грамотно тактически вести бой, а против Бернса надо было три раунда рубиться.

После такого тяжело восстанавливаться: было много ударов в голову. Пару таких боев — и ты уже не боец. Но один раз в карьере подобное может быть.

Обратили внимание, что в третьем раунде Хамзат вообще не показал, что устал? Вел себя так, будто ничего не случилось — это очень важно: соперник ломается, когда видит такое», – сказал Тактаров.

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей.

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