Чимаев про бой с Бернсом: «Я заберу его голову и сердце. Надеюсь, он не будет плакать»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от боя с Гилбертом Бернсом.

«Не знаю, как будет выглядеть бой, но я заберу его голову и сердце. Надеюсь, он не будет плакать, как он это делает обычно после поражений. Я не хочу, чтобы он рыдал, как это было после его последнего поражения.

Давайте представим, что я потерпел поражение. В нашем спорте может произойти все что угодно, давайте представим, что мне в голову прилете сумасшедший удар и я упал.

Я не стану плакать в такой ситуации. Я встану, пойду в зал, буду работать и вернусь в клетку», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Бернса состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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