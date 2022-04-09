Чимаев про бой с Бернсом: «Я заберу его голову и сердце. Надеюсь, он не будет плакать»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от боя с .

«Не знаю, как будет выглядеть бой, но я заберу его голову и сердце. Надеюсь, он не будет плакать, как он это делает обычно после поражений. Я не хочу, чтобы он рыдал, как это было после его последнего поражения.

Давайте представим, что я потерпел поражение. В нашем спорте может произойти все что угодно, давайте представим, что мне в голову прилете сумасшедший удар и я упал.

Я не стану плакать в такой ситуации. Я встану, пойду в зал, буду работать и вернусь в клетку», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Бернса состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

Дуэль взглядов Чимаев – Бернс. Хамзата оттаскивала охрана, чтобы избежать потасовки

Хамзат Чимаев: «Уайт обещал, что после боя с Бернсом я буду драться за титул»