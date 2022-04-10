Хамзат Чимаев – о победе над Бернсом: «Я в крови, я устал, я чувствую боль. Люблю это дерьмо»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался о поединке против Гилберта Бернса, который состоялся на турнире UFC 273.
Напомним, что швед чеченского происхождения одержал победу единогласным решением судей – это первая не досрочная победа Хамзата в карьере.
«Я счастлив, долгое время ждал это. Я провел 10 боев и 10 финишей, такого еще не было со мной. Сейчас я в крови, я устал, я чувствую боль. Люблю это дерьмо», – сказал Чимаев.
Видео боя Хамзат Чимаев – Гилберт Бернс на UFC 273
Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на UFC 273. Это первая победа Хамзата не финишем