Хамзат Чимаев – о победе над Бернсом: «Я в крови, я устал, я чувствую боль. Люблю это дерьмо»

Теги UFC полусредний вес (MMA) натив Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 контент Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался о поединке против Гилберта Бернса, который состоялся на турнире UFC 273.

Напомним, что швед чеченского происхождения одержал победу единогласным решением судей – это первая не досрочная победа Хамзата в карьере.

«Я счастлив, долгое время ждал это. Я провел 10 боев и 10 финишей, такого еще не было со мной. Сейчас я в крови, я устал, я чувствую боль. Люблю это дерьмо», – сказал Чимаев.

Видео боя Хамзат Чимаев – Гилберт Бернс на UFC 273

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на UFC 273. Это первая победа Хамзата не финишем

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