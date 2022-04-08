Тренер Яна: «Стерлинг и Петр дерутся для фанатов, чтобы прославить родину»

Кайрат Нурмаганбетов, тренер временного чемпиона в легчайшем весе , рассказал о подготовке бойца к реваншу с .

– Стерлинг не выступал больше года. Как это может на нем сказаться?

– На кого-то это накладывает ржавчину, кто-то начинает переживать перед выходом. Кто-то наоборот лучше настраивается: скучает по адреналину и выходит на офигенных эмоциях. Все зависит от его психологии, насколько он в закромах у себя пороется и как преподнесет самому себе.

– Стерлинг для Яна – главный раздражитель?

– Здесь нет никаких раздражителей. Это бизнес и спорт. Они дерутся для фанатов, чтобы прославить родину. А то, что говорит Стерлинг, он так продает бой и помогает раскрутке.

– После победы Петра над Кори Сэндхагеном ты сказал, что Ян реализовал план на 99%. Но ведь идеального поединка не существует: всегда есть что улучшать. Как изменился Петр?

– Он стал мощнее. Борьба у Петра хорошая, стойка хорошая, он значительно прибавил в физике. Спортсмен такого высокого класса не может кардинально поменяться за несколько месяцев с момента последнего боя.

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