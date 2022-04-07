Ян про фото Стерлинга с украинским флагом: «Он пытался смешать наш бой с политикой»

Временный чемпион в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на фотографию будущего соперника с флагом Украины.

«Смотрю я на его прошлые заявления, использование флагов, улыбочки, позирование с украинским флагом. Он пытался смешать наш бой с политикой.

Да, думаю, он не хотел, чтобы я был здесь, в Соединенных Штатах. Теперь, когда я здесь, он знает, что для него все кончено», – сказал Ян.

Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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