Ян про фото Стерлинга с украинским флагом: «Он пытался смешать наш бой с политикой»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на фотографию будущего соперника Алджамейна Стерлинга с флагом Украины.
«Смотрю я на его прошлые заявления, использование флагов, улыбочки, позирование с украинским флагом. Он пытался смешать наш бой с политикой.
Да, думаю, он не хотел, чтобы я был здесь, в Соединенных Штатах. Теперь, когда я здесь, он знает, что для него все кончено», – сказал Ян.
Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.
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Ян и Стерлинг на разных уровнях в психологии. После запрещенного удара Петр стал мировой звездой, а Алджамейн скатился в моральную яму