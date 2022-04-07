Ян обвинил Стерлинга в запрещенном ударе: «Лицемерная сучка»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян добавил фрагмент видео первого боя с Алджамейном Стерлингом.

На нем американец предположительно наносит россиянину запрещенный удар. Напомним, что в первом поединке Яна дисквалифицировали и лишили чемпионского пояса за нелегальный удар коленом.

«Лицемерная сучка», – написал Ян.

Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273.

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Ян и Стерлинг на разных уровнях в психологии. После запрещенного удара Петр стал мировой звездой, а Алджамейн скатился в моральную яму

 

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