Ян обвинил Стерлинга в запрещенном ударе: «Лицемерная сучка»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе добавил фрагмент видео первого боя с .

На нем американец предположительно наносит россиянину запрещенный удар. Напомним, что в первом поединке Яна дисквалифицировали и лишили чемпионского пояса за нелегальный удар коленом.

«Лицемерная сучка», – написал Ян.

Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на 273.

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Ян и Стерлинг на разных уровнях в психологии. После запрещенного удара Петр стал мировой звездой, а Алджамейн скатился в моральную яму