Ян обвинил Стерлинга в запрещенном ударе: «Лицемерная сучка»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян добавил фрагмент видео первого боя с Алджамейном Стерлингом.
На нем американец предположительно наносит россиянину запрещенный удар. Напомним, что в первом поединке Яна дисквалифицировали и лишили чемпионского пояса за нелегальный удар коленом.
«Лицемерная сучка», – написал Ян.
Реванш Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273.
Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?
Ян и Стерлинг на разных уровнях в психологии. После запрещенного удара Петр стал мировой звездой, а Алджамейн скатился в моральную яму