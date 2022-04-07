Роберт Уиттакер: «Стерлинг не имеет права говорить, что чемпион. Не он выиграл первый бой, а Ян проиграл его»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Роберт Уиттакер Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от реванша чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.

«Алджамейн после боя с Яном создал персонажа, с которым зашел слишком далеко. Он может драться и является феноменальным бойцом, он невероятен. Но нельзя ходить и рассказывать всем, что являетесь чемпионом после того, как взяли титул путем дисквалификации. Не Стерлинг выиграл тот бой, а Петр проиграл его.

Это неоспоримая истина. Так что Стерлинг не имеет права ходить и говорить: «Я чемпион». Потому что ты не выиграл пояс, тебе его дали. Думаю, Алджамейн зашел слишком далеко. Это неуважительно по отношению к другим бойцам», – считает Уиттакер.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Ян и Стерлинг на разных уровнях в психологии. После запрещенного удара Петр стал мировой звездой, а Алджамейн скатился в моральную яму

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