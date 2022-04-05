Алджамейн Стерлинг – о первом бое с Яном: «Я выиграл. В резюме Петра есть поражение, а в моем – победа»

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Обладатель пояса UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг вновь вспомнил о первом поединке против Петра Яна.

Напомним, что бойцы встречались в октагоне в 2021 году, тогда победу дисквалификацией соперника одержал Стерлинг.

«Люди расстроены, что я владеют титулом, но согласно правилам он должен быть у меня. Они хотят называть меня «фейковым чемпионом» или «бумажным чемпионом», но титул пояс принадлежит мне.

Поэтому о чем мы вообще говорим? В конце концов, я одержал победу. Что бы людям ни хотелось сказать, была это победа почетной или нет, но в послужном списке Яна есть поражение, а в моем – победа», – сказал американец.

Стерлинг – о причинах провала первого боя с Яном: «Я не позавтракал и не вернул в организм топливо после интенсивной зарядки»

Петр Ян – о Стерлинге: «Он уже устал думать обо мне, а я о нем вообще не думал»

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