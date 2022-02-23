Тедди Атлас: «Считаю, что Головкин победил Канело в обоих боях»

Американский тренер вспомнил поединки между чемпионом IBF в среднем весе (41-1-1, 36 КО) и абсолютным чемпионом в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1, 39 КО).

«Я считаю, что Головкин победил Канело в обоих боях. И я был там, комментируя эти поединки для ESPN. Поэтому я думаю, что Геннадий выиграл оба боя, а Канело дважды проиграл.

В первом поединке Головкин навязал свой стиль ведения боя: подошел на ближнюю дистанцию, сблизился. Я не говорю, что он избил Альвареса, но Головкин активно провел бой и победил. Я считаю, что он одержал вполне очевидную победу.

Второй бой был более близким. Я думаю, что Головкин немного изменился и победил за счет джеба. Но ему не отдали эти победы, я это понимаю», – сказал Атлас.

Первый бой Канело – Головкин завершился вничью, во втором мексиканец победил решением большинства судей.

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