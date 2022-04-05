Геннадий Головкин: «Рета Мурата – крепкий боец, олимпийский чемпион. Это будет огромное событие»

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии IBF Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка против чемпиона WBA Реты Мураты.

Напомним, что поединок состоится в ночь на 10 апреля в Японии.

«Рета Мурата – крепкий боец, олимпийский чемпион. Он действующий чемпион мира, и это не просто так. Конечно же, он заслужил это.

Я должен сказать, что бойцы его уровня – это причина для организации таких событий. Это будет огромное событие.

Рета Мурата – причина, по которой я приехал драться в его страну. Это будет потрясающее событие для боксерского мира, и мы с нетерпением его ждем», – сказал Головкин.

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