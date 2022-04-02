Александр Усик – о нокаутах: «У каждого оппонента есть семья, которая переживает. Если я выиграю по очкам, то слава Богу»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Александр Усик рассказал, почему не стремится нокаутировать соперников.

«Как я уже говорил, у каждого моего оппонента есть семья, которая очень за него переживает. Если я побеждаю по очкам, слава Богу. Если приходит нокаут, слава Богу.

Несмотря на то, что бокс – это жесткий вид спорта, я не хочу, чтобы кто-кто выходил с ринга очень травмированным, и потом это откладывалось в жизни», – сказал украинский боксер.

Александр Усик – о телевидении: «Это большая куча дерьма, которая забирает мозг»

Александр Усик: «Планы после боя с Джошуа? Я обязательно вернусь на Украину»