Андрей Федосов 14 мая проведет бой с Кубратом Пулевым в Калифорнии

Российский тяжеловес 14 мая на шоу компании Triller в Калифорнии проведет бой против бывшего претендента на титул чемпиона мира .

Главным событием турнира станет бой экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергей Ковалева и Тервела Пулева.

35-летний Федосов в апреле прошлого года успешно вернулся в ринг после трехлетнего перерыва, победив нокаутом Магомедрасула Меджидова.

40-летний Пулев в прошлом году победил экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира.

Сергей Ковалев 14 мая проведет бой с Тервелом Пулевым

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