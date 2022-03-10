Андрей Федосов 14 мая проведет бой с Кубратом Пулевым в Калифорнии

Теги тяжелый вес Сергей Ковалев Кубрат Пулев Андрей Федосов бокс Ковалев - Пулев Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Андрей Федосов 14 мая на шоу компании Triller в Калифорнии проведет бой против бывшего претендента на титул чемпиона мира Кубрата Пулева.

Главным событием турнира станет бой экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергей Ковалева и Тервела Пулева.

35-летний Федосов в апреле прошлого года успешно вернулся в ринг после трехлетнего перерыва, победив нокаутом Магомедрасула Меджидова.

40-летний Пулев в прошлом году победил экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира.

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