Сергей Ковалев: «Я очень мотивирован на бой с Пулевым. Этот день покажет фанатам, почему они любят бокс»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя с болгарским боксером Тервелом Пуулевым, который состоится 14 мая.

«Когда ты дерешься в комфортном весе, тебя ничего не отвлекает. Это делает тебя счастливым, и ты заслуживаешь того, чего заслуживаешь. Я рад, что мне не нужно сбрасывать вес, и что я снова буду драться.

Я рад, что у Пулева рекорд 16-0. Я только сегодня узнал, что у него есть бронзовая медаль Олимпиады. Это делает наш бой более интересным, и это большая ответственность для меня одержать победу. Поверьте, я очень мотивирован.

Думаю, что я могу драться еще пару лет, потому что мне не нужно сбрасывать вес, я свеж. Прежде всего 14 мая будет видно, кто я и что могу сделать в ринге. Этот день также покажет фанатам, почему они любят бокс», – сказал Ковалев.

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