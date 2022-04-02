Густафссон хочет драться с Сен-Прю после увольнения Ротвелла (Ариэль Хельвани)

Тяжеловес UFC Александр Густафссон пытается найти нового соперника для боя на UFC Fight Night 21 мая.

Об этом сообщает журналист и инсайдер Ариэль Хельвани. Изначально швед должен был драться против Бена Ротвелла, однако он был уволен из UFC.

По информации Хельвани, представители Густафссона хотят видеть Овинса Сен-Прю новым соперником Александра.

Шведский боец идет на серии из трех поражений подряд, последнюю победу он одержал еще в 2017 году, нокаутировав нынешнего чемпиона полутяжелого веса Гловера Тейшейру.

Сен-Прю проиграл два последних боя, досрочно уступив Джамаалу Хиллу и Таннеру Босеру.

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