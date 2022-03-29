Кертис Блейдс посоветовал Докосу сменить весовую категорию: «Не каждый может быть тяжеловесом, ничего страшного»

Топовый тяжеловес UFC Кертис Блейдс, нокаутировавший 26 марта Криса Докоса, посоветовал бывшему оппоненту спуститься в категорию до 93 килограммов.

«Честно говоря, я считаю, что Крису нужно перейти в полутяжелый вес. Не каждый может быть тяжеловесом и в этом нет ничего страшного.

Если ты весишь 111 килограммов, это еще не значит, что являешься тяжеловесом. Поэтому он должен спуститься. Я не думаю, что Крис сможет победить лучших парней нашей весовой категории.

Я не хочу его обидеть, но в этом весе ты должен быть большим и сильным. Могу сказать, что это главное условие», – сказал Блейдс.

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