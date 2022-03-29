Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол прокомментировал инцидент на церемонии «Оскар». Напомним, что актер Уилл Смит дал ведущему церемонии Крису Року пощечину за шутку о своей супруге. Позже стало известно, что комик не выдвинул обвинений против обидчика.

«Крис Рок не выдвинул обвинения, а выдвинул, лол. Это просто показывает, какая же Колби сука. Сделаем бойцов снова не слабаками», – написал Пол в соцсетях.

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