Джейк Пол: «Крис Рок не выдвинул обвинения, а Колби Ковингтон выдвинул, лол»

Теги UFC бокс Колби Ковингтон натив Джейк Пол Уилл Смит контент Крис Рок Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол прокомментировал инцидент на церемонии «Оскар». Напомним, что актер Уилл Смит дал ведущему церемонии Крису Року пощечину за шутку о своей супруге. Позже стало известно, что комик не выдвинул обвинений против обидчика.

«Крис Рок не выдвинул обвинения, а Колби Ковингтон выдвинул, лол. Это просто показывает, какая же Колби сука. Сделаем бойцов снова не слабаками», – написал Пол в соцсетях.

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