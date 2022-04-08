Кард UFC 273 Петр Ян — Стерлинг 2: участники, кто дерется 10 апреля, весь список бойцов

10 апреля в Джексонвилле (США) состоится одно из главных событий сильнейшей лиги мира — UFC 273. В рамках турнира пройдет два титульных поединка и еще 11 интригующих, как мужских, так и женских противостояний.
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Главный кард UFC 273, все участники
- Бой за титул, полулёгкий вес: Александр Волкановски (20–1 MMA, 10–0 UFC) vs Корейский Зомби (17–6 MMA, 7–3 UFC)
- Бой за титул, легчайший вес: Алджамейн Стерлинг (20–3 MMA, 12–3 UFC) vs Пётр Ян (16–2 MMA, 8–1 UFC)
- Полусредний вес: Гилберт Бернс (20–4 MMA, 13–4 UFC) vs Хамзат Чимаев (10–0 MMA, 4–0 UFC)
- Женский минимальный вес: Маккензи Дерн (11–2 MMA, 6–2 UFC) vs Тиша Торрес (13–5 MMA, 9–5 UFC)
Предварительный кард
- Женский легчайший вес: Ирене Альдана (13–6 MMA, 6–4 UFC) vs Аспен Лэдд (9–2 MMA, 4–2 UFC)
- Полусредний вес: Иэн Гэрри (8–0 MMA, 1–0 UFC) vs Дэриан Уикс (5–1 MMA, 0–1 UFC)
- Средний вес: Дрикус дю Плесси (16–2 MMA, 2–0 UFC) vs Энтони Эрнандес (8–2 (1) MMA, 2–2 UFC)
- Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк (12–3 MMA, 6–3 UFC) vsМарчин Тыбура (22–7 MMA, 9–6 UFC)
Ранний предварительный кард
- Полусредний вес: Микки Галл (7–4 MMA, 6–4 UFC) vs Майк Малотт (7–1–1 MMA, 0–0 UFC)
- Тяжелый вес: Алексей Олейник — Джаред Вандераа
- Легчайший вес: Хулио Арсе (17–5 MMA, 4–3 UFC) vs Бразилия Даниэл Сантус (10–1 MMA, 0–0 UFC)
- Легкий вес: Винс Пичел (14–2 MMA, 7–2 UFC) vs Марк Мадсен (11–0 MMA, 3–0 UFC)
- Женский минимальный вес: Пьера Родригес (7–0 MMA, 0–0 UFC) vs Кей Хэнсен (7–5 MMA, 1–2 UFC)
Во сколько UFC 273, время начала
Прогноз на бой Петр Ян – Стерлинг 2