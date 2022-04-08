Кард UFC 273 Петр Ян — Стерлинг 2: участники, кто дерется 10 апреля, весь список бойцов

10 апреля в Джексонвилле (США) состоится одно из главных событий сильнейшей лиги мира — UFC 273. В рамках турнира пройдет два титульных поединка и еще 11 интригующих, как мужских, так и женских противостояний.

Смотрите бой абсолютно бесплатно и получите бесплатную ставку 2000₽!

Главный кард UFC 273, все участники

Предварительный кард

Женский легчайший вес: Ирене Альдана (13–6 MMA, 6–4 UFC) vs Аспен Лэдд (9–2 MMA, 4–2 UFC)

Полусредний вес: Иэн Гэрри (8–0 MMA, 1–0 UFC) vs Дэриан Уикс (5–1 MMA, 0–1 UFC)

Средний вес: Дрикус дю Плесси (16–2 MMA, 2–0 UFC) vs Энтони Эрнандес (8–2 (1) MMA, 2–2 UFC)

Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенстрайк (12–3 MMA, 6–3 UFC) vsМарчин Тыбура (22–7 MMA, 9–6 UFC)

Ранний предварительный кард

Полусредний вес: Микки Галл (7–4 MMA, 6–4 UFC) vs Майк Малотт (7–1–1 MMA, 0–0 UFC)

Тяжелый вес: Алексей Олейник — Джаред Вандераа

Легчайший вес: Хулио Арсе (17–5 MMA, 4–3 UFC) vs Бразилия Даниэл Сантус (10–1 MMA, 0–0 UFC)

Легкий вес: Винс Пичел (14–2 MMA, 7–2 UFC) vs Марк Мадсен (11–0 MMA, 3–0 UFC)

Женский минимальный вес: Пьера Родригес (7–0 MMA, 0–0 UFC) vs Кей Хэнсен (7–5 MMA, 1–2 UFC)

Где смотреть UFC 273

Во сколько UFC 273, время начала

Прогноз на бой Петр Ян – Стерлинг 2