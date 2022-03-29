Розенструйк сомневается, что Джонс будет драться в тяжелом весе: «Так много слов, но никаких действий»

Рейтинговый тяжеловес UFC Жаирзиньо Розенструйк высказался о перспективах в тяжелом весе.

По мнению суринамца, Джонс, не выходивший в октагон больше двух лет, слишком пассивен.

«Я не знаю. Так много разговоров, никаких действий. Я же парень, который действует. Так что мы посмотрим, когда он поднимется в весе.

И я пробуду тут еще некоторое время, посмотрим, подерусь ли я с ним. Если нет, то пусть он делает то, что делает, и тогда удачи ему в том», – сказал Розенструйк.

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