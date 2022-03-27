Чимаев назвал Джонса лучшим бойцом в истории ММА: «Он побеждал монстров»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев сказал, кого считает лучшим бойцом в истории ММА.

По мнению шведа чеченского происхождения, таковым является бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс.

«Я большой поклонник . Конечно же, для меня он лучший боец всех времен. Никто не сравнится с ним, он побил многих парней, победил монстров.

Я на всех своих тренировках работаю с и знаю, насколько он хорош. Если Джон Джонс смог остановить этого парня, то это пугает», – сказал Чимаев.

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