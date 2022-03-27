Ян Блахович и Александр Ракич проведут бой 14 мая (Ариэль Хельвани)

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович проведет претендентский поединок в полутяжелом весе против Александра Ракича. Об этом сообщает журналист и инсайдер Ариэль Хельвани.

Блахович владел поясом UFC до октября 2021 года, когда поляк проиграл Гловеру Тейшейре удушающим приемом.

Александр Ракич идет на серии из двух побед подряд, оказавшись сильнее Энтони Смита и Тиаго Сантоса.

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