Кертис Блейдс раскритиковал план Криса Докоса на бой: «Он мало двигался и думал о борьбе»

Топовый тяжеловес Кертис Блейдс рассказал, что помогло ему одержать победу над Крисом Докосом в главном событии UFC on ESPN 33.

«Я хотел сделать заявление. Я знал, что все здесь, включая Криса Дакаса и его угловых, ожидали, что я пойду в ноги. Это замедляет тебя.

Ты ждешь моих тейкдаунов, сам бьешь меньше, а я делаю то и то. Он думал о борьбе, мало двигался. Я увидел возможность, вцепился в нее, и это сработало», – сказал Блейдс.

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