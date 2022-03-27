Кертис Блейдс: «Я заслуживаю биться за временный титул против Гана»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Кертис Блейдс Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес UFC Кертис Блейдс прокомментировал итоги поединка с Крисом Докосом на UFC on ESPN 33.

Напомним, что Блейдс одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

«Я думаю, что заслуживаю биться за временный титул против Гана. Вот чего я хочу. Я хочу титульный поединок.

Можно сделать это летом, когда угодно – июнь, июль, август. Я готов», – сказал боец после боя.

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